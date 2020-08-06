رسميا.. الملياردير الأمريكي فريدكين يشتري نادي روما الإيطالي

أعلن نادي روما، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن الملياردير الأمريكي دان فريدكين، أبرم صفقة الاستحواذ على النادي.

وأضاف النادي في بيان، أن العقود الرسمية للصفقة التي قدرت قيمتها بنحو 591 مليون يورو، وقعت أمس الأربعاء مع مجموعة فريدكين التي تتخذ من هيوستن في تكساس مقرا لها.

ومن جهته، قال فريدكين في بيان عبر موقع نادي روما على الإنترنت: "نتطلع إلى إتمام صفقة الشراء بأسرع ما يمكن والانضمام إلى أسرة روما".

أما جيمس بالوتا، رئيس روما الحالي، فقد أكد أن الطرفين سيعملان على إتمام إجراءات الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف بالوتا في بيان: "وقعنا العقود الليلة وخلال الأيام المقبلة سنعمل سويا على إتمام الإجراءات الرسمية والقانونية الخاصة بانتقال ملكية النادي".

وكانت مجموعة من المستثمرين الأمريكيين بقيادة بالوتا اشترت النادي في عام 2012.

واحتل روما مركز وصيف الدوري الإيطالي ثلاث مرات تحت قيادة بالوتا، لكنه لم يشكل تهديدا جديا لهيمنة يوفنتوس على اللقب الذي فاز به في آخر تسعة مواسم.

المصدر: رويترز