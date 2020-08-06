من هو سعيد بن رحمة المطلوب بقوة في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

برز اسم الجزائري سعيد بن رحمة، بقوة هذا الموسم مع نادي برينتفورد، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم.

وقدم ابن رحمة مستويات مميزة للغاية مع فريقه هذا الموسم، ونجح بفضل قدراته ومهاراته، في خطف أنظار أكبر الأندية.

وكاد برينتفورد بقيادة ابن رحمة أن يصعد مع نهاية موسم 2019/2020 إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لولا خسارته في مباراة ملحق الترقي أمام فولهام، بهدفين مقابل هدف واحد.

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ولكن وعلى الرغم من ذلك، فيتوقع أن يلعب النجم الجزائري بداية من الموسم المقبل في دوري الأضواء، في ظل اهتمام عدة أندية من "البريميرليغ" بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

من هو ابن رحمة؟

ولد سعيد بن رحمة في الجزائر، في العاشر من شهر أغسطس من عام 1995، وهاجر إلى فرنسا في عام 2006، حين كان يبلغ من العمر 11 عاما، ليلتحق بأكاديمية نادي تولوز الفرنسي، الذي تركه في صيف عام 2013 بغرض الانتقال إلى نيس.

وبقي ابن رحمة، الذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر والمهاجم، مع نيس حتى بداية عام 2016، الذي عرف انتقاله إلى آنجيه على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، ليعود مجددا إلى نيس، الذي قرر إعارته في مرتين لفريقي أجاكسيو وشاتور.

وانضم بعدها محارب الصحراء في العام 2018 إلى برينتفورد، وتأقلم بسرعة مع أجواء دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، حيث تصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في موسمه الأول.

وتطور مستوى ابن رحمة بشكل كبير في موسمه الثاني مع نادي برينتفورد، حيث سجل له 17 هدفا في الدوري، ليفرض نفسه كواحد من أبرز وأفضل لاعبي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي في موسم 2019/2020.

ما هي الأندية المهتمة بالتعاقد مع ابن رحمة

وعلى ضوء تألقه وتوهجه، أصبح ابن رحمة أحد اللاعبين المطلوبين بقوة من قبل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وتتنافس أندية تشيلسي، وأرسنال، وتوتنهام، وأستون فيلا، ونيوكاسل، وليدز (الصاعد حديثا لدوري الأضواء)، على ضم المهاجم الجزائري الموهوب.

المصدر: وكالات