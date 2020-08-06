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شاهد.. دفع زميله لمنعه من تجاوزه فتسبب بحادث خطير خلال سباق للدراجات (فيديو وصور)

الرياضة

شاهد.. دفع زميله لمنعه من تجاوزه فتسبب بحادث خطير خلال سباق للدراجات (فيديو وصور)
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شهدت المرحلة الأولى من سباق بولونيا للدراجات الهوائية أمس الأربعاء حادثا خطيرا، تسبب في إصابة العديد من المتسابقين بإصابات متفاوتة.

وعندما اقترب المتسابقون من خط النهاية اشتد التنافس بين الهولنديان ديلان غرونيفيغين وفابيو ياكوبسين.

وبدأ ياكوبسين بتجاوز غرونيفيغين من الجهة اليمنى في الأمتار الأخيرة من السباق (كانت سرعتهما التقريبية 80 كلم في الساعة)، فقام غرونيفيغين بدفع ياكوبسين لمنعه من تجاوزه مما أدى إلى فقدان الأخير لتوازنه وسقط أرضا بشكل مروع متجاوزا جدار الأمان الجانبي (السياج).

وتسبب الحادث بسقوط أكثر من عشرة متسابقين بما فيهم "المتسبب" غرونيفيغين.

وذكرت العديد من التقارير أن ياكوبسين دخل إلى المشفى بحالة إسعافية خطيرة وهو الآن في غيبوبة.

ويتوقع أن يتلقى غرونيفيغين عقوبة قاسية من الاتحاد الدولي للدراجات ممكن أن تصل لحرمانه من المشاركة في البطولات لعدة سنوات.

المصدر: eurosport.ru

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