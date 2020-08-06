شاهد.. دفع زميله لمنعه من تجاوزه فتسبب بحادث خطير خلال سباق للدراجات (فيديو وصور)

شهدت المرحلة الأولى من سباق بولونيا للدراجات الهوائية أمس الأربعاء حادثا خطيرا، تسبب في إصابة العديد من المتسابقين بإصابات متفاوتة.

وعندما اقترب المتسابقون من خط النهاية اشتد التنافس بين الهولنديان ديلان غرونيفيغين وفابيو ياكوبسين.

وبدأ ياكوبسين بتجاوز غرونيفيغين من الجهة اليمنى في الأمتار الأخيرة من السباق (كانت سرعتهما التقريبية 80 كلم في الساعة)، فقام غرونيفيغين بدفع ياكوبسين لمنعه من تجاوزه مما أدى إلى فقدان الأخير لتوازنه وسقط أرضا بشكل مروع متجاوزا جدار الأمان الجانبي (السياج).

De aanleiding van Dylan Groenewegen !!! pic.twitter.com/2FOSfqkELz — Brecht_verstraeten (@Brechtverstrae1) August 5, 2020

وتسبب الحادث بسقوط أكثر من عشرة متسابقين بما فيهم "المتسبب" غرونيفيغين.

وذكرت العديد من التقارير أن ياكوبسين دخل إلى المشفى بحالة إسعافية خطيرة وهو الآن في غيبوبة.

ويتوقع أن يتلقى غرونيفيغين عقوبة قاسية من الاتحاد الدولي للدراجات ممكن أن تصل لحرمانه من المشاركة في البطولات لعدة سنوات.

Massive dick move by Groenewegen. Wishing a strong recovery to Jackosen.



“Dylan Groenewegen drifted across the road in the final, downhill sprint and he and fellow Dutchman Fabio Jakobsen collided at high speed just before the line in Katowice.”



Bull shit. He shunted him pic.twitter.com/GnFEJ0HADB — Tom Langdon ™️ (@Timmytondall) August 5, 2020

🚴🏻‍♂️ FLASH - Grosse inquiétude sur la planète cycliste. Lors de la 1e étape du #TourdePologne, le néerlandais Fabio #Jakobsen a été poussé dans les barrières à 70km/h par son compatriote Dylan #Groenewegen. Son état de santé est inconnu.

pic.twitter.com/tCzWiJuDGL — La Plume Libre (@LPLdirect) August 5, 2020

المصدر: eurosport.ru