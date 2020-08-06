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أولمبياد 2020.. الحلقات الأولمبية تغادر خليج طوكيو مؤقتا

الرياضة

أولمبياد 2020.. الحلقات الأولمبية تغادر خليج طوكيو مؤقتا
Reuters NAOKI OGURA
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أزالت السلطات اليابانية الحلقات الأولمبية من خليج طوكيو بشكل مؤقت اليوم الخميس من أجل الصيانة، على أن تعود إلى مكانها في ديسمبر المقبل، مع اقتراب موعد الدورة الأولمبية المؤجلة.

وكان من المقرر إقامة الدورة الأولمبية الصيفية في العام الحالي، لكنها تأجلت لعام واحد بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووضعت الحلقات الأولمبية في خليج طوكيو قبل سبعة أشهر استعدادا لأولمبياد 2020.

وستعاد إلى مكانها مرة أخرى بعد تنظيفها والتأكد من صلاحيتها قبل الموعد الجديد للأولمبياد بين الـ23 من يوليو والـ8 من أغسطس العام المقبل.

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المصدر: رويترز

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