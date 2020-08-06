أولمبياد 2020.. الحلقات الأولمبية تغادر خليج طوكيو مؤقتا

أزالت السلطات اليابانية الحلقات الأولمبية من خليج طوكيو بشكل مؤقت اليوم الخميس من أجل الصيانة، على أن تعود إلى مكانها في ديسمبر المقبل، مع اقتراب موعد الدورة الأولمبية المؤجلة.

وكان من المقرر إقامة الدورة الأولمبية الصيفية في العام الحالي، لكنها تأجلت لعام واحد بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووضعت الحلقات الأولمبية في خليج طوكيو قبل سبعة أشهر استعدادا لأولمبياد 2020.

وستعاد إلى مكانها مرة أخرى بعد تنظيفها والتأكد من صلاحيتها قبل الموعد الجديد للأولمبياد بين الـ23 من يوليو والـ8 من أغسطس العام المقبل.

The Olympic Games #Tokyo2020 will be held from 23 July until 8 August 2021.



More information here: https://t.co/ST25uXKglEpic.twitter.com/sQo1TIcH5O — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 30, 2020

إقرأ المزيد

المصدر: رويترز