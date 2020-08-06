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ملياردير أمريكي يستحوذ على فريق إيطالي عريق

الرياضة

ملياردير أمريكي يستحوذ على فريق إيطالي عريق
Globallookpress
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قالت صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية، اليوم الخميس، إن الملياردير الأمريكي، دان فريدكين، سيوقع عقدا لشراء نادي روما الإيطالي لكرة القدم خلال الساعات المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فريدكين قدم عرضا لشراء النادي مقابل 575 مليون يورو.

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ويعد نادي روما، الذي تأسس عام 1927، من أعرق الأندية الإيطالية، واحتل في الموسم المنقضي، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ليضمن المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الجديد.

المصدر: وكالات

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