الروسية ألكسندروفا تودع دورة باليرمو للتنس

تعرضت الروسية يكاترينا ألكسندروفا، المصنفة ثامنة، أمس الأربعاء، لهزيمة مفاجئة بنتيجة 7-5 و6-2، أمام الفرنسية فيونا فيرو، في الدور الثاني لدورة باليرمو للتنس للسيدات.

وحصلت فيرو على 12 فرصة لكسر إرسال ألكسندروفا في المواجهة، واستغلت خمس منها لتفوز باللقاء وتبلغ دور الثمانية.

وتلتقي فيرو في الدور التالي مع الإيطالية سارة إيراني، المشاركة ببطاقة دعوة والمصنفة خامسة عالميا سابقا، التي هزمت التشيكية كريستينا بليسكوفا 3-6 و6-4 و6-3، لتحقق الفوز 180 في مسيرتها على الملاعب الرملية.

كما تأهلت البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش، إلى دور الثمانية، بفوزها 6-0 و6-2 على الإيطالية جاسمين باوليني.

المصدر: وكالات