يوفنتوس يقدم عرضا مغريا لزيدان ويتواصل مع أربعة مدربين آخرين

بات بقاء المدرب الإيطالي، ماوريسيو ساري، على رأس الإدارة الفنية لنادي يوفنتوس، مرهونا بقيادته الفريق للتتويج بالنسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لموقع "TuttoMercatoWeb" الإيطالي، فإن إدارة اليوفي تواصلت مع خمسة مدربين لمعرفة ما إذ كانوا مستعدين لقيادة الفريق بدلا من ساري.

ويعد لاعب يوفنتوس السابق والمدير الفني الحالي لنادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، الخيار الأول لإدارة فريق "السيدة العجوز".

وأكد الموقع، أن مسؤولي اليوفي لم يكتفوا بالتواصل مع زيدان فحسب، بل قدموا له عرضا ومشروعا اقترحوا فيه تلبية كل طلباته في سوق الانتقالات، وعلى الخصوص التعاقد مع مواطنه، بول بوغبا، من مانشستر يوناتيد، الذي طالما أراد "زيزو" رؤيته في ريال مدريد.

وأشار الموقع إلى أن زيدان، وعلى غرار العام الماضي، فقد رفض عرض يوفنتوس.

أما بالنسبة للمدربين الأربعة الآخرين، فقد اكتفى يوفنتوس بالتواصل معهم فقط لمعرفة موقفهم من إمكانية تدريب الفريق مستقبلا، وهم ماوريسيو بوكيتينو، المدرب السابق لنادي توتنهام، وسيموني إنزاغي، مدرب لاتسيو، ولوتشانو سباليتي، مدرب روما وإنتر ميلان السابق، وجيان بييرو غاسبيريني، مدرب أتلانتا الحالي.

وكان يوفنتوس توج بلقب الدوري الإيطالي لهذا الموسم للمرة التاسعة تواليا،، لكنه ما زال يحلم بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ العام 1995.

وتخوض كتيبة المدرب ساري، غدا الجمعة، مباراة مصيرية ضد ليون الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بفوز الفريق الفرنسي بهدف دون رد.

المصدر: sports.ru