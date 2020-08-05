شاختيور الأوكراني يعبر محطة فولفسبورغ الألماني في "يوروبا ليغ"

بلغ فريق شاختيور دونيتسك الأوكراني الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم على حساب ضيفه فولفسبورغ الألماني، إثر فوزه عليه بثلاثية في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء.

وأحرز المهاجم جونيور مورايس الهدفين الأول والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، والثالثة المحتسبة بدلا من الضائع. بينما تكفل زميله المهاجم الإسرائيلي مانور سولومون بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الأولى المحتسبة بدلا من الضائع للقاء.

وتفوق الفريق الأوكراني بذلك على منافسه الألماني ذهابا وإياب، بعد فوزه في مباراة الذهاب أيضا، بهدفين مقابل هدف واحد.

وسيكون شاختيور دونيتسك في الدور ربع النهائي بانتظار الفائز من المواجهة التي ستجمع فريق بازل السويسري وأينتراخت فرانكفورت الألماني، اللذين تعادلا ذهابا بهدف لكل منهما.

المصدر: RT