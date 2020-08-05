السماح لفتاة شقراء موهوبة باللعب مع الرجال في هولندا (فيديو)

سمح الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم "KNVB" لفتاة باللعب في فريق "v.v. Foarút" للرجال، الذي يشارك في دوري الدرجة الرابعة للهواة.

وستلعب إلين فوكيما، البالغة من العمر 19 عاما، في صفوف فريق "v.v. Foarút" خلال الموسم (2020-2021)، وسيتخذ الاتحاد الملكي القرار النهائي، وفقا لمستوى أداء اللاعبة، وربما يسمح للسيدات باللعب في فرق الرجال بشكل دائم.

وعلقت إلين فوكيما على قرار السماح لها اللعب إلى جانب الرجال، قائلة: "إنه أمر لا يصدق، يمكنني الاستمرار في اللعب. لقد لعبت مع هؤلاء الشباب منذ أن كنت في الخامسة من عمري، وسيكون من المؤسف، لو اضطررت إلى التخلي عنهم الموسم المقبل. إنه التحدي الكبير الذي أتطلع إليه بفارق الصبر. كما يسعد زملائي أن أبقى في الفريق. لا أعرف كيف ستسير الأمور، لكنني سعيدة جدا لكوني جزءا من هذه التجربة".

Een mooie reportage van @OmropFryslan over Ellen Fokkema die komend seizoen bij het eerste van Foarut zal aansluiten https://t.co/9QSwoAVat3 — v.v. Foarút (@vvFoarut) August 4, 2020

يذكر أن تجربة الفرق المختلطة تطبق في هولندا فقط على مستوى الشباب حتى سن 18 عاما.

المصدر: وكالات