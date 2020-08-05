الأندية الإنجليزية مهددة بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا

تواجه أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، شبح الاستبعاد من المشاركة في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لموسم 2020/2021، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن الأندية الإنجليزية قد تحرم من التنافس في المسابقتين القاريتين، إذا غيرت الحكومة البريطانية قواعد السفر للتصدي لتفشي فيروس كورونا، وفرضت قيودا تؤثر على تنظيم المباريات.

وأوضحت أنه في ضوء الوضع المتغير باستمرار، نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، عددا من البروتوكولات الجديدة المتعلقة بالمنافسة للموسم المقبل، بما في ذلك احتمال خسارة المباريات واستبعاد أندية إذا تعذر الوفاء ببعض الشروط.

وستسحب قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للموسم المقبل مع مراعاة قيود السفر المعروفة بين البلدان، مثل إغلاق الحدود ومتطلبات الحجر الصحي، وإذا فرضت دولة قيودا تجعل إقامة المباربات "مستحيلا" سيتم استبعاد أنديتها.

وأجبرت أزمة فيروس كورونا العديد من البلدان بما في ذلك المملكة المتحدة، على فرض قيود على السفر، حيث يتوجب على أي شخص يصل إلى المملكة المتحدة من إسبانيا على سبيل المثال، الالتزام بالعزلة الذاتية الإجبارية لمدة 14 يوما.

تجدر الإشارة إلى أن أندية ليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي، تأهلت إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، بعد إسدال الستار على منافسات الدورري الإنجليزي لهذا الموسم، في حين حجزت أندية ليستر سيتي، وتوتنهام، وأرسنال، مقاعدها في مسسابقة الدوري الأوروبي.

المصدر: وكالات