صديقة رونالدو تناشد متابعيها الدعاء للشعب اللبناني

أعربت جورجينا، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن تعاطفها مع الشعب اللبناني، عقب الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت أمس الثلاثاء، وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.

ونشرت جورجينا عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام"، فيديو لحادث الانفجار الضخم، وطالبت متابعيها بالدعاء للشعب اللبناني لتجاوز تلك الكارثة.

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وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت عم صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

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وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ.

المصدر: وكالات