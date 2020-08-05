 
مباشر

فولهام يفوز بأغلى مباراة في تاريخ كرة القدم بهدفين في الوقت الإضافي (فيديو)

الرياضة

فولهام يفوز بأغلى مباراة في تاريخ كرة القدم بهدفين في الوقت الإضافي (فيديو)
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ogmk

عاد فولهام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد عام من هبوطه، إذ أحرز هدفين في الوقت الإضافي عبر المدافع جو برايان، ليفوز 2-1 على برينتفورد، أمس الثلاثاء، في ملحق الترقي.

وافتتح برايان التسجيل قرب نهاية الوقت الإضافي الأول، من ضربة حرة مباشرة، باغتت حارس مرمى نادي برينتفورد، ديفيد رايا.

وكان رد فعل رايا، بطيئا في التعامل مع تسديدة برايان، لكن التقدم كان مستحقا لفريق المدرب سكوت باركر، الذي كان الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة.

وحسم برايان الانتصار بتسجيل الهدف الثاني قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الإضافي الثاني، بعدما سدد من مدى قريب عقب تبادل الكرة مع المهاجم البديل ألكسندر ميتروفيتش.

وقلص هنريك دالسغارد، الفارق في اللحظات الأخيرة، لكن لم يتوفر الوقت الكافي لإدراك التعادل لفريق برنتفورد، الذي كان يبحث عن الظهور في الدوري الممتاز لأول مرة منذ 1947.

وتعد مباراة ملحق الترقي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، هي أغلى مباراة في تاريخ كرة القدم، حيث يحصل الفائز بها على عائدات مالية تصل إلى 160 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا