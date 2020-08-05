فولهام يفوز بأغلى مباراة في تاريخ كرة القدم بهدفين في الوقت الإضافي (فيديو)

عاد فولهام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد عام من هبوطه، إذ أحرز هدفين في الوقت الإضافي عبر المدافع جو برايان، ليفوز 2-1 على برينتفورد، أمس الثلاثاء، في ملحق الترقي.

وافتتح برايان التسجيل قرب نهاية الوقت الإضافي الأول، من ضربة حرة مباشرة، باغتت حارس مرمى نادي برينتفورد، ديفيد رايا.

فولهام يتأهل بالوقت الاضافي على حساب برينتفورد ٢-١

بهدفي برايان . و هذا الهدف الاول جميل جدا .#فولهام#برينتفوردpic.twitter.com/7nyTU6jY6M — J.S.M (@tw12014) August 4, 2020

وكان رد فعل رايا، بطيئا في التعامل مع تسديدة برايان، لكن التقدم كان مستحقا لفريق المدرب سكوت باركر، الذي كان الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة.

الهدف الثاني لفولهام ومن نفس اللاعب ، هدف جميل ايضاً 👏🏻



برينتفورد 0 فولهام 2



pic.twitter.com/CGVO7y62Il — مـشـاري (@mushari16) August 4, 2020

وحسم برايان الانتصار بتسجيل الهدف الثاني قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الإضافي الثاني، بعدما سدد من مدى قريب عقب تبادل الكرة مع المهاجم البديل ألكسندر ميتروفيتش.

وقلص هنريك دالسغارد، الفارق في اللحظات الأخيرة، لكن لم يتوفر الوقت الكافي لإدراك التعادل لفريق برنتفورد، الذي كان يبحث عن الظهور في الدوري الممتاز لأول مرة منذ 1947.

وتعد مباراة ملحق الترقي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، هي أغلى مباراة في تاريخ كرة القدم، حيث يحصل الفائز بها على عائدات مالية تصل إلى 160 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: وكالات