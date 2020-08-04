برشلونة يعرب عن دعمه لجميع متضرري انفجار بيروت

حرصت العديد من الأندية الأوروبية وبينها برشلونة وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان على توجيه رسائل مواساة للشعب اللبناني وحكومته، بعد الانفجار الذي وقع في بيروت عصر اليوم الثلاثاء.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "تغريدة" قال فيها: "نعرب عن تعازينا ودعمنا لجميع المتضررين بانفجار بيروت... قلوبنا معكم".

Our condolences and support to all those affected by the explosion in Beirut. Our hearts are with you. pic.twitter.com/tpkty76obM — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 4, 2020

وبدوره، وجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسالة دعم للبنان عبر حسابه الرسمي قال فيها: "قلوبنا مع ضحايا الانفجار الذي ضرب مدينة بيروت".

Nos pensées vont vers les victimes de l’explosion qui a touché la ville de Beyrouth 🇱🇧 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 4, 2020

أما نادي إنتر ميلان، فقد كتب "تغريدة" جاء فيها: "تابعنا بكل أسف المشاهد الصعبة المتداولة من العاصمة اللبنانية بيروت. جميعنا في إنتر نرسل دعواتنا القلبية من أجل كل المتضررين ونتمنى السلامة للشعب اللبناني بأكمله".

تابعنا بكل أسف المشاهد الصعبة المتداولة للعاصمة اللبنانية بيروت. جميعنا في إنتر نرسل دعواتنا القلبية لكل المتضررين ونتمنى السلامة للشعب اللبناني بأكمله. #PrayForLebanon 🇱🇧 — إنتر (@Inter_ar) August 4, 2020

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط 50 قتيلا بالانفجار ومئات الجرحى في حصيلة أولية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "حريقا كبيرا اندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي".

من جهته، قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إن "الكلام عن مفرقعات مثير للسخرية"، مؤكدا أنه لن يستبق التحقيقات.

وأضاف: "يبدو أن الانفجار وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة من سنوات".

المصدر: وكالات