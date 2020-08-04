سوريا.. وقف أنشطة رياضية بعد انتشار كورونا وظهور إصابات بين الكوادر

أعلن عدد من الاتحادات الرياضية في سوريا إيقاف الأنشطة الرياضية بسبب انتشار كورونا، وبعد ظهور إصابات بين اللاعبين.

وقال الاتحاد العربي السوري لكرة السلة إنه قرر إنهاء موسم 2019/2020 لفئتي الرجال والسيدات، نظرا "لإصابة العديد من كوادر كرة السلة (لاعبين مدربين حكام إداريين) بالفيروس.

وقال فرع الاتحاد الرياضي بدمشق إنه قرر إيقاف النشاطات الرياضية في العاصمة وإغلاق الأندية الرياضية والصالات الرياضية وإيقاف المدارس الصيفية حتى إشعار آخر، نظرا لتفشي وباء كورونا.

كما أعلن مجلس إدارة الاتحاد العربي السوري لألعاب القوى أنه نظرا "للظروف الصحية التي تمر فيها المحافظات وانتشار فيروس كورونا بشكل أكبر، وتبعا لتعليمات المكتب التنفيذي" قرر تأجيل بطولة ألعاب القوى في المحافظات حتى إشعار آخر.

الاتحاد الرياضي العام/فيسبوك

كما قرر الاتحاد العربي السوري لكرة اليد إيقاف جميع الأنشطة ومنافسات الدوري حتى إشعار آخر، كذلك قرر الاتحاد العربي السوري للكرة الطائرة إيقاف منافسات دوري الرجال والسيدات والتي كانت قد استؤنفت مؤخرا إلى إشعار آخر.

المصدر: RT