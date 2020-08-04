صحيفة "ليكيب" الشهيرة تجري مقارنة بين الثلاثي غوارديولا وزيدان وكلوب وتختار الأفضل

أبرزت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة على غلافها صباح الثلاثاء عبارة "القائد زيدان، في إشارة إلى أن مدرب ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، أفضل مدرب في العالم.

ووضعت الصحيفة الفرنسية المرموقة، صورة زيدان على غلافها ومن خلفه كل من الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، والإسباني، بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي وصيف بطل "البريمير ليغ".

وأشارت "لوكيب" في مقارنة بين الثلاثي زيدان وكلوب وغوارديولا، إلى أن مدرب ريال مدريد يمتلك خبرة أقل من منافسيه، ولكنه أكثر نجاحا، بالنظر إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لـ 3 مرات على التوالي، وهو ما يصعب تحقيقه على أي مدرب، في المقابل حقق غوارديولا "الفيلسوف" لقب دوري أبطال أوروبا مرتين، والاثنان كانا حين أشرف على تدريب برشلونة وفي وجود كوكبة من نجوم الفريق الكتالوني في مقدمتهم الثلاثي: الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي و"المهندس" تشافي هرنانديز و"الرسام" أندريس إنيستا، كما أشارت الصحيفة الفرنسي، بينما استطاع كلوب "المجنون"، الفوز بالبطولة القارية الأغلى مرة واحدة مع ليفربول.

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أمر آخر أشارت إليه الصحيفة الفرنسية لتأكيد تفوق زيدان، يتمثل في الأموال التي استثمرها ريال مدريد في جلب لاعبين جدد منذ عام 2016.

وصرف غوارديولا مع مانشستر سيتي 781 مليون يورو للتعاقد مع اللاعبين، مقابل 413 مليونا في ليفربول تحت قيادة يورغن كلوب، فيما لم ينفق زيدان سوى 378 مليون يورو مع ريال مدريد.

وسيكون زيدان أمام امتحان كبير للاستمرار في جعل اسمه يتردد بين أساطير التدريب بشكل أكبر، في حال نجح في التفوق على غوارديولا بالذات وفريقه مانشستر سيتي، في المواجهة بينهما، يوم الجمعة المقبل، على ملعب "الاتحاد"، وتعويض خسارة الفريق الملكي ذهابا بهدف مقابل اثنين، في عقر داره، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، والتأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات