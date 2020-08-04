"القديس" جورج يكشف شروطه لمنازلة الروسي حبيب

لا يستبعد البطل السابق في وزنين مختلفين في منظمة "UFC"، جورج سانت بيير، العودة إلى حلبات القتال التي اعتزل منافساتها عام 2019، لمنازلة حامل حزام الوزن الخفيف، حبيب نورمحمدوف.

وقال البطل الكندي البالغ 39 عاما، إن ما سيجبره على العودة إلى حلبات القتال، هو تلقيه عرضا من منظمة الفنون القتالية المختلطة "UFC"، والذي سيكون من المستحيل رفضه.

وأشار البطل الملقب بـ"القديس"، إلى أنه لم يتوقف عن التدريب بعد اعتزاله، لأنه يود الحفاظ على لياقته ورشاقته.

وكان البطل الروسي حبيب، أعلن في الـ29 من الشهر الماضي، أنه يرى سانت بيير، منافسه التالي في حال فوزه على الأمريكي جاستين غايدجي في نزاله المقبل والمقرر في شهر أكتوبر.

ويخطط المقاتل الروسي (31 عاما)، الذي حقق 28 فوزا في 28 نزالا، لرفع عدد انتصاراته إلى 30 قبل اعتزاله.

المصدر: lenta.ru