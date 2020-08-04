فينغر يرشح فريقين للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم

رشح المدرب الأسطوري لنادي أرسنال، الفرنسي أرسين فينغر، فريقين للتتويج بالنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال فينغر في تصريحات نقلها موقع "Goal" العالمي: "عندما تلعب مباراة ضد أتلانتا أو أتلتيكو مدريد، يمكن أن يحدث أي شيء".

وأضاف: "لكن بالنسبة لي، فإن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان هما المرشحان المفضلان للتتويج بدوري الأبطال من حيث إمكانياتهما".

ورغم إشادته بسان جيرمان، فإن فينغر اعتبر أن الفريق أصبح أقل قوة، حيث أوضح قائلا: "أجد سان جيرمان أقل قوة نوعا ما، عما كان عليه الحال قبل 3 أو 4 أعوام، وقتها كان التنافس أكثر قوة أيضا".

وأكمل فينغر، الذي أشرف على تدريب أرسنال بين العامين 1996 و2018: "مع ذلك، أعتقد أن جودة كرة القدم الأوروبية على مستوى عال وأن هذه الفرق (باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي) ما تزال من بين الأفضل في أوروبا".

وبلغت أندية باريس سان جيرمان، وأتلانتا، وأتلتيكو مدريد، ولايبزيغ، الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي تختتم منافساتها هذا الشهر، في حين يلعب مانشستر سيتي ضد ريال مدريد، ويوفنتوس أمام ليون، وبايرن ميونيخ أمام تشيلسي، وبرشلونة ضد نابولي، في إياب الدور ثمن النهائي، لتحديد المتأهلين الأربعة الآخرين لدور الثمانية.

المصدر: championat.com