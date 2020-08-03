شاهد.. هدف "خرافي عابر للقارات" بعد ترويض الكرة بالكعب والتسديد "عالطاير"

أحرز الأرجنتيني إيميليانو تادي الهداف التاريخي للدوري النيوزيلندي لكرة القدم، هدفا خرافيا لفريق "سنترال يونايتد" في مرمى ضيفه "هاميلتون واندرارز" ضمن دوري الهواة.

وروض تادي كرة في منتصف الملعب بكعب قدمه وسددها مباشرة "عالطاير" من فوق رأس حارس المرمى المتقدم، ليعزز تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني، بحلول الدقيقة 11 من بداية اللقاء، الذي انتهى بأربعة أهداف من دون رد.

يذكر أن إيميليانو تادي، البالغ من العمر 32 عاما، عاد في يناير 2020، إلى صفوف نادي أوكلاند سيتي، أشهر أندية نيوزيلندا، الذي لعب له خلال الفترة (2011-2018)، ولكن يبدو أن اللوائح لا تمنع المهاجم المخضرم من اللعب في بطولات أوقيانوسيا للهواة أيضا.

المصدر: وكالات