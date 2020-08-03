بنزيما يكشف موقفه من تنفيذ زميله راموس ركلات الجزاء

صرح الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد، بأن زميله المدافع سيرخيو راموس، يسدد ركلات الجزاء بشكل رائع، ولا يجب على المهاجم انتظار ركلات الجزاء لتسجيل الأهداف.

وقال بنزيما: "راموس يسدد ركلات الجزاء بصورة رائعة، والمهاجم يجب عليه أن يقتنص الأهداف، ولا ينتظر ركلات الجزاء" وذلك في بث على موقع "يوتيوب" أجاب خلاله عن أسئلة بعض أصدقائه ومن ضمنهم الكولومبي، جيمس "خاميس" رودريغيز، زميله في الفريق الملكي، وثيو هيرنانديز، لاعب فريق "الميرينغي" السابق، وميلان الإيطالي حاليا.

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وحول ما إذا كان يفضل تسجيل الأهداف بنفسه أو تقديم التمريرات المتقنة الحاسمة لزملائه، قال الفرنسي: "تسجيل الأهداف وصنع الأهداف كلاهما واحد، وأحرص على تنفيذ كليهما، بالطبع أحب أن أهز شباك المنافسين بنفسي، ولكن لو كان زميلي في وضع أفضل سأمرر له الكرة لا شك".

وعن إمكانية تدريب فريقه ريال مدريد في المستقبل، سيرا على نهج مواطنه المدير الفني الحالي للفريق، زين الدين زيدان، قال بنزيما: "أود بكل تأكيد تدريب هذا الفريق العظيم في المستقبل".

المصدر: وكالات