مشجعون يطالبون بفتح تحقيق بعد فشل صفقة استحواذ السعودية على نيوكاسل

احتج آلاف من مشجعي نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، على فشل صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على فريقهم.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن نحو 32 ألف مشجع (وما زال العدد يرتفع)، احتجوا على فشل إتمام الصفقة، ووقعوا عريضة أرسلوها إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يطالبونه فيها، بفتح تحقيق في عملية الاستحواذ الفاشلة.

وكانت المجموعة الاستثمارية التي تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة "بي سي بي كابتل بارتنرز"، و"روبن بروذرز"، قد وافقت في أبريل الماضي، على صفقة لشراء نيوكاسل من مالكه الحالي مايك آشلي، مقابل 300 مليون يورو.

بيد أن عملية الشراء تعرضت لمعوقات كثيرة، قبل أن تعلن المجموعة الاستثمارية يوم الخميس الماضي، فشل عملية الاستحواذ على نيوكاسل.

وأوضحت في بيان، أن تأخير إنجاز الصفقة يعني "أن الاتفاق التجاري بين المجموعة الاستثمارية ومالكي النادي قد بطل وأن عرضنا الاستثماري لا يمكن أن يستمر".

من جهتها، قالت الخبيرة المالية أماندا ستيفلي، التي ترأس المجموعة الاستثمارية، إن قرار الانسحاب كان "صادما"، إذ كانت الصفقة ستوفر استثمارات في منطقة نيوكاسل.

وحملت ستيفلي، مسؤولية فشل الصفقة لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي ظل صامتا ولم يرد على كل التقارير التي حملته المسؤولية كما لم يشرح سبب عدم إعطاء الضوء الأخضر للصفقة والمماطلة في مناقشتها رغم مرور 17 أسبوعا على تقديم الملف.

المصدر: وكالات