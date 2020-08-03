أول تعليق للوفرين بعد انضمامه لزينيت الروسي (فيديو)

تحدث الكرواتي ديان لوفرين، في أول مقابلة له بعد انضمامه إلى نادي زينيت بطرسبورغ قادما من ليفربول، عن انطباعاته من الانتقال إلى الفريق الروسي.

وقال لوفرين في مقطع فيديو نشره زينيت عبر حسابه في موقع "تويتر": "سعيد أن أكون هنا (في زينيت). أتطلع إلى بدء مرحلة جديدة في حياتي. أنا مستعد لأي شيء".

Here's the first interview with our new man @Dejan06Lovren! 🎙️ pic.twitter.com/57k2u914rB — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) August 2, 2020

وأشار المدافع الدولي الكرواتي البالغ 31 عاما، إلى أنه تحدث بالفعل مع المدير الفني لنادي زينيت، سيرغي سيماك، وأكد له أنه يمكنه الاعتماد عليه.

وعن جاهزيته للمشاركة في مبارة زينيت ضد لوكوموتيف موسكو في كأس السوبر الروسية، المقررة الجمعة المقبل، قال لوفرين، إنه كان يتدرب بجدية من تلقاء نفسه خلال الأيام القليلة الماضية، مضيفا: "أعلم أنني محترف وأدرك ما يتوقعه مني المدرب والفريق. يجب أن تكون دائما في كامل الجاهزية (البدنية). أعتقد وأشعر أنني على استعداد.. أعتقد أنني سأكون جاهزا للعب بعد خوض بعض التدريبات قبل مواجهة لوكوموتيف".

ودافع لوفرين عن ألوان ليفربول بين العامين 2014 و2020، قبل أن ينضم في الـ27 من الشهر الماضي إلى زينيت مقابل 12 مليون يورو، بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

يذكر أن زينيت توج في الموسم المنقضي بالثنائية المحلية (الدوري والكأس)، وسيشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

المصدر: "إزفيستيا"