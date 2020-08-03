1.8 مليون تفصل ليفربول عن التعاقد مع نجم عربي

ذكرت تقارير إعلامية إنجليزية، اليوم الاثنين، أن نادي ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بات قريبا من التعاقد مع الجزائري عيسى ماندي، مدافع ريال بيتيس.

وأوردت صحيفة "ميرور" نقلا عن مصادر إسبانية، أن ليفربول تقدم بعرض أولي للتعاقد مع ماندي، مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني.

🚨 | Liverpool have made £9m offer for Aissa Mandi with Real Betis keen to sell.



But Real Betis have told them they must up their offer by £1.8m before they sell the defender. #LFC#Betis



- The Mirror pic.twitter.com/8UXSovssLU — Football Transfers (@Transferzone10) August 3, 2020

وأكدت الصحيفة، أن النادي الإسباني طالب بزيادة العرض بمقدار 1.8 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت أن قيمة الشرط الجزائي في عقد ماندي، تبلغ 30 مليون يورو، إلا أن بيتيس على استعداد لقبول عرض مخفض لبيع اللاعب، بما أنه في السنة الأخيرة من عقده مع النادي، ومن غير المرجح أن يجدد تعاقده، في ظل تعثر المفاوضات بين الطرفين.

ويصر ليفربول على التعاقد مع مدافع محوري بعد بيع الكرواتي ديان لوفرين إلى زينيت بطرسبورغ الروسي، ويرى أن المدافع الجزائري يعد خيارا مثاليا بما أنه متعدد الاستخدامات، ويمكنه اللعب في أي مكان في الخط الخلفي.

وخاض ماندي (29 عاما)، الذي توج مع منتخب الجزائر بلقب كأس أمم إفريقيا في العام الماضي، 30 مباراة مع ريال بيتيس في جميع المسابقات هذا الموسم.

المصدر: وكالات