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أسطورة الكرة السعودية يوجه رسالة مؤثرة لتركي آل الشيخ

الرياضة

أسطورة الكرة السعودية يوجه رسالة مؤثرة لتركي آل الشيخ
Sputnik
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وجه أسطورة الكرة السعودية ماجد عبد الله، رسالة دعم لمالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم ورئيس هيئة الترفية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، الذي يعاني من وعكة صحية.

وكتب عبد الله عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "قم يا بطل ولا تتأخر علينا، مواسم الفرح في انتظارك.. ترجع لنا سالما يا أبو ناصر".

 وتدهورت الحالة الصحية لآل الشيخ بشكل مفاجئ، وسافر يوم السبت الماضي إلى ولاية نيويورك الأمريكية، لتلقى العلاج والاطمئنان على حالته.

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ويتواجد آل الشيخ حاليا في نفس المستشفى الذي أجرى فيه عدة عمليات جراحية في شهر يناير الماضي، وينتظر أن يخضع لعملية جراحية أخرى خلال الأيام المقبلة.

المصدر: "تويتر"

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