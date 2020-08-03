مدرب أياكس يكشف استراتيجيته للحفاظ على تماسك فريقه بعد رحيل زياش

أكد مدرب أياكس، إيريك تين هاغ، أن فريقه يحتاج إلى تغيير أسلوب لعبه بعد انتقال نجمه المغربي حكيم زياش إلى تشيلسي، وإمكانية رحيل لاعبين آخرين قبل انطلاق الموسم في الدوري الهولندي.

وقال تين هاغ لمحطة "نوس" الهولندية التلفزيونية أمس الأحد "إذا خسرت لاعبين لديهم تأثير كبير على الأداء، فإن الأسلوب سيتغير".

وأضاف "يفتقر الفريق لإمكانات محددة، لكن بكل تأكيد يبقى الهدف دون تغيير. يجب دائما رفع مستوى التوقعات عن الموسم الماضي. يتعلق التحدي بتطوير اللاعبين المتاحين".

وتابع "لقد وضعنا تشكيلة قوية. نملك اثنين من اللاعبين في كل مركز باستثناء الظهير الأيسر. سنرى إن كان بوسعنا تعويض ذلك داخليا أو سنبحث عن لاعب من الخارج".

وكان زياش من أهم لاعبي أياكس عندما وصل الفريق إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، كما تألق بوضوح في الدوري الهولندي، لكن نجاح النادي جذب العروض الكبيرة للاعبيه.

وفي الموسم الماضي، انتقل فرينكي دي يونغ إلى برشلونة، وماتيس دي ليخت إلى يوفنتوس، كما انضم مؤخرا جويل فيلتمان إلى برايتون، وسفين بوتمان إلى ليل، وزياش إلى تشيلسي.

ومن المحتمل أيضا رحيل أندريه أونانا، ونيكولاس تاجليافيكو، ودوني فان دي بيك، عن أياكس قبل انطلاق الموسم الجديد في هولندا الشهر المقبل.

المصدر: رويترز