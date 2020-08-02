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رسميا.. رجل أعمال عربي يقدم عرضا لشراء نادي روما الإيطالي

الرياضة

رسميا.. رجل أعمال عربي يقدم عرضا لشراء نادي روما الإيطالي
Globallookpress
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كشف رجل الأعمال الكويتي فهد البكر رئيس مجلس إدارة شركة وينرز العالمية التجارية، عن تقدمه بعرض رسمي لشراء نادي روما الإيطالي.

ونشر البكر تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الأحد، قال فيها: "يمكنني أن أؤكد الآن تقدمي بعرض للسيد جيمس بالوتا (مالك نادي روما) لشراء النادي".

وأوضح أن العرض تم تقديمه عبر مفوضه، الحارث العتيقي.

وأضاف: "ننتظر رد السيد بالوتا، ونأمل في موافقته على العرض".

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وكشف البكر في تصريح سابق أن قيمة شراء النادي الإيطالي تقارب 400 مليون يورو، سيتم توفيرها عبر مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين.

المصدر: وكالات

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