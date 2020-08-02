رسميا.. رجل أعمال عربي يقدم عرضا لشراء نادي روما الإيطالي

كشف رجل الأعمال الكويتي فهد البكر رئيس مجلس إدارة شركة وينرز العالمية التجارية، عن تقدمه بعرض رسمي لشراء نادي روما الإيطالي.

ونشر البكر تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الأحد، قال فيها: "يمكنني أن أؤكد الآن تقدمي بعرض للسيد جيمس بالوتا (مالك نادي روما) لشراء النادي".

وأوضح أن العرض تم تقديمه عبر مفوضه، الحارث العتيقي.

وأضاف: "ننتظر رد السيد بالوتا، ونأمل في موافقته على العرض".

I can "now" confirm that we have submitted an offer to Mr. Pallotta for the aquasition of AS Roma through my mandate Mr. Alharith Alateeqi. We are waiting for the response from Mr. Pallotta to hopefully accept our proposal. #AS Roma#Roma#Kuwait — فهد عبدالرحمن البكر (@fahadalbaker1) August 2, 2020

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وكشف البكر في تصريح سابق أن قيمة شراء النادي الإيطالي تقارب 400 مليون يورو، سيتم توفيرها عبر مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين.

المصدر: وكالات