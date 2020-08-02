حبيب يعلق على عودته للتدريب قبل المواجهة المرتقبة مع غايتجي

نشر الروسي حبيب نور محمدوف بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة اليوم الأحد عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" صورة، تجمعه بمدربه خافيير مينديز.

وعلق حبيب على الصورة قائلا: "ستكون هناك تدريبات شاقة. انشاءالله سأكون في سبتمبر برفقة خافيير مينديز وسنتدرب معا، سيكون التدريب والتجهيز هذه المرة مختلف عن تجهيزات نزالاتي الماضية".

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يذكر أن الأمريكي دانا وايت رئيس اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" كشف مؤخرا أن النزال المرتقب بين حبيب ومنافسه الأمريكي جاستن غايتجي سيقام في الـ24 من أكتوبر المقبل ضمن دورة "UFC 254"، دون تحديد مكان إقامة النزال.

وذكرت العديد من التقارير أن النزال بين البطلين سيقام في "جزيرة النزال" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وواجه غايتجي، البالغ من العمر 31 عاما، مواطنه توني فيرغسون بدلا من حبيب، في النزال الرئيسي لدورة "UFC 249" للفنون القتالية المختلطة، والذي أقيم خلال مايو الماضي، في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية، وانتهى بفوز الأول بالضربة الفنية القاضية، ليحقق فوزه الـ22 خلال مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمتين.

وبهذا الانتصار، توج جايتجي بلقب البطل المؤقت لمنظمة UFC في فئة الوزن الخفيف، وضرب موعدا مع حبيب البطل الحالي للمنظمة والذي يحتفظ بسجل خال من الهزائم في 28 نزالا خاضها حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية.

المصدر: لينتا رو