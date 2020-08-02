بالفيديو.. الروسي دانييل كفيات يتعرض لحادث خطير خلال سباق جائزة بريطانيا "للفورمولا 1"

تعرض الروسي دانييل كفيات سائق "ألفا تاوري" اليوم الأحد، لحادث خطير خلال سباق جائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة الرابعة من بطولة العالم للسيارات "فورمولا 1".

Big crashes, awesome overtakes and one of the wildest finishes Silverstone has ever seen 😮



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وعند أحد المنعطفات فقد كفيات البالغ 26 عاما السيطرة على سيارته ليصطدم بقوة بجدران الأمان الجانبية لحلبة سيلفرستون البريطانية.

وخرج كفيات بنفسه من السيارة التي تعرضت لتلف كبير في الهيكل وخسرت اثنين من إطاراتها.

يذكر أن البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيديس توج بالسباق في بلاده للمرة السابعة في مسيرته.

المصدر: rsport.ria.ru