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بالفيديو.. الروسي دانييل كفيات يتعرض لحادث خطير خلال سباق جائزة بريطانيا "للفورمولا 1"

الرياضة

بالفيديو.. الروسي دانييل كفيات يتعرض لحادث خطير خلال سباق جائزة بريطانيا
AFP ANDREW BOYERS / POOL
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تعرض الروسي دانييل كفيات سائق "ألفا تاوري" اليوم الأحد، لحادث خطير خلال سباق جائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة الرابعة من بطولة العالم للسيارات "فورمولا 1".

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وعند أحد المنعطفات فقد كفيات البالغ 26 عاما السيطرة على سيارته ليصطدم بقوة بجدران الأمان الجانبية لحلبة سيلفرستون البريطانية.

وخرج كفيات بنفسه من السيارة التي تعرضت لتلف كبير في الهيكل وخسرت اثنين من إطاراتها.

يذكر أن البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيديس توج بالسباق في بلاده للمرة السابعة في مسيرته.

المصدر: rsport.ria.ru

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