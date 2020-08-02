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بثلاث عجلات سليمة.. هاميلتون يتوج بسباق جائزة بريطانيا للفورمولا واحد (فيديو وصور)

الرياضة

بثلاث عجلات سليمة.. هاميلتون يتوج بسباق جائزة بريطانيا للفورمولا واحد (فيديو وصور)
Reuters
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عزز بطل العالم ست مرات البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، رقمه القياسي في الانتصارات على حلبة سيلفرستون، بفوز سابع اليوم الأحد في جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد.

وهيمن البريطاني على المرحلة الرابعة من بطولة العالم، من انطلاقه من المركز الأول وحتى اللفة 52 الأخيرة، حين تعرض لثقب في الإطار الأمامي الأيسر، واضطر لمواصلة القيادة، ليحافظ على تقدمه أمام سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن الثاني، وسائق فيراري شارل لوكلير (موناكو) الثالث.

وبعد سباق رتيب في المنافسة على مراكز المقدمة، شهدت اللفات الأخيرة تبدلات مفاجئة لاسيما على صعيد المركز الثاني الذي احتله للغالبية العظمى من السباق، الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس.

لكن الأخير تعرض لثقب في الإطار أيضا قبل لفتين من النهاية، واضطر لتبديل إطاراته لينهي السباق في المركز الحادي عشر.

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وحقق هاميلتون اليوم فوزه الثالث تواليا، وعزز صدارته للترتيب العام برصيد 88 نقطة، بفارق 30 نقطة عن بوتاس الثاني، و36 نقطة عن فيرشتابن.

وتقام المرحلة الخامسة من البطولة على الحلبة ذاتها الأحد المقبل بدون جمهور بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: أ ف ب

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