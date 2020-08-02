بثلاث عجلات سليمة.. هاميلتون يتوج بسباق جائزة بريطانيا للفورمولا واحد (فيديو وصور)

عزز بطل العالم ست مرات البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، رقمه القياسي في الانتصارات على حلبة سيلفرستون، بفوز سابع اليوم الأحد في جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد.

Eyes front left as Lewis Hamilton somehow makes it back to parc ferme at Silverstone 👀 😮 #BritishGP 🇬🇧 #F1pic.twitter.com/LMSrNgt0eL — Formula 1 (@F1) August 2, 2020

وهيمن البريطاني على المرحلة الرابعة من بطولة العالم، من انطلاقه من المركز الأول وحتى اللفة 52 الأخيرة، حين تعرض لثقب في الإطار الأمامي الأيسر، واضطر لمواصلة القيادة، ليحافظ على تقدمه أمام سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن الثاني، وسائق فيراري شارل لوكلير (موناكو) الثالث.

A dramatic final minute at Silverstone, as @LewisHamilton and his Mercedes hold on for a famous victory! 😮 🏆#BritishGP 🇬🇧 #F1pic.twitter.com/CmD8hrz2Fw — Formula 1 (@F1) August 2, 2020

وبعد سباق رتيب في المنافسة على مراكز المقدمة، شهدت اللفات الأخيرة تبدلات مفاجئة لاسيما على صعيد المركز الثاني الذي احتله للغالبية العظمى من السباق، الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس.

لكن الأخير تعرض لثقب في الإطار أيضا قبل لفتين من النهاية، واضطر لتبديل إطاراته لينهي السباق في المركز الحادي عشر.

🏁 CLASSIFICATION 🏁



After an absolutely crazy final two laps, confirmation of Lewis Hamilton's seventh win at Silverstone



And the first one by crossing the line with a puncture!#BritishGP 🇬🇧 #F1pic.twitter.com/ueDrd5BwOo — Formula 1 (@F1) August 2, 2020

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وحقق هاميلتون اليوم فوزه الثالث تواليا، وعزز صدارته للترتيب العام برصيد 88 نقطة، بفارق 30 نقطة عن بوتاس الثاني، و36 نقطة عن فيرشتابن.

وتقام المرحلة الخامسة من البطولة على الحلبة ذاتها الأحد المقبل بدون جمهور بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: أ ف ب