رونالدو يحسم الجدل حول مستقبله مع "السيدة العجوز"

أنهى الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، الجدل حول مستقبله مع "السيدة العجوز" في الموسم المقبل.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" صورة تجمعه بزملائه عقب تتويج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي التاسع على التوالي، وأرفقها بالقول: "سعيد بتحقيق آخر لقبين من 9 تتويجات متتالية بالدوري الإيطالي ليوفنتوس".

وأضاف: "يبدو الأمر سهلا، لكنه ليس كذلك.. عاما بعد عام بالموهبة والتفاني والعمل الجاد، يمكنك تحقيق أهدافك، وأن تكون أفضل من ذي قبل.. دعنا نذهب للتتويج الثالث".

وتشير كلمات رونالدو بوضوح إلى استمراره مع يوفنتوس في الموسم المقبل للسعي لحصد لقبه الثالث في الكالتشيو.

وكانت بعض التقارير الصحفية زعمت أن رونالدو، قد يرحل عن فريقه بنهاية الموسم الحالي.

كما نشر رونالدو صورة يظهر بها وهو يقبل كأس "الكالتشيو"، وأرفقها بتعليق قائلا: "مرة أخرى، إنها ليست عادة سيئة"، في إشارة إلى الألقاب العديدة والكؤوس الكثيرة التي رفعها في مسيرته الكروية.

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وتسلم لاعبو يوفنتوس كأس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم لهذا الموسم، عقب نهاية مباراته الأخيرة في المسابقة أمس السبت، والتي خسرها أمام روما بنتيجة 3-1.

وكان يوفنتوس قد حسم اللقب التاسع على التوالي والـ36 في تاريخه قبل جولتين من نهاية المسابقة.

المصدر: RT