غاتوزو: لا يمكن إيقاف ميسي إلا في الأحلام و"البلاي ستيشين"

أثنى جينارو غاتوزو مدرب نابولي الإيطالي على مهارة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني قبل مواجهة الفريقين الأسبوع المقبل بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال غاتوزو في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "يمكنني إيقاف ميسي في أحلامي، أو عندما أشغل البلاي ستيشن لابني، ليلعب مباراة بين نابولي وبرشلونة".

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🗣 Gennaro Gattuso ha reiterado que no sabe cómo parar a Leo Messihttps://t.co/nBlgXoYO6A — Diario SPORT (@sport) August 2, 2020

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وأضاف غاتوزو البالغ 42 عاما: "حاولت بالفعل التسجيل في شباك برشلونة، عندما كنت ألعب مع ميلان، وكان وزني أقل 10 أو 15 كيلوغراما من الآن".

وتابع: "ستكون مباراة رائعة ومختلفة، ولا ينبغي أن نفكر في وجوب تسجيل الأهداف، لكن لا بد من الوصول إلى كامب نو برؤوس مرفوعة".

وأضاف: "يعتمد برشلونة على الجودة، لذا علينا أن نلعب كفريق ونثق في حظوظنا.. نعلم أن المباراة ستكون صعبة".

ويحل نابولي في الـ8 من أغسطس الجاري ضيفا على برشلونة في إياب دور الـ16 من "التشامبيونزليغ".

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين في إيطاليا انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

المصدر: وكالات