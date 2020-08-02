كيريوس يعلن غيابه عن فلاشينغ ميدوز من أجل ضحايا كورونا (فيديو)

أعلن الأسترالي نيك كيريوس الأحد أنه لن يشارك في بطولة "فلاشينغ ميدوز" الأمريكية، إحدى البطولات الأربع الكبرى في التنس، من أجل "مئات آلاف الأمريكيين الذين فقدوا حياتهم بسبب كورونا".

وقال كيريوس في شريط فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر": "لن ألعب في بطولة الولايات المتحدة هذا العام، هذا الأمر يؤلمني في الصميم".

وتابع: "لكنني انسحب من أجل الناس، من أجل مواطني الأستراليين، من أجل مئات الآلاف من الأمريكيين الذين فقدوا حياتهم، من أجلكم جميعا".

Dear Tennis,



I will not be playing this year at the US Open.



It hurts me at my core…But I’m sitting out for the people, for my Aussies, for the hundreds of thousands of Americans who have lost their lives, for all of you. #SincerelyYours, @NickKyrgiospic.twitter.com/7EecHNU82l — UNINTERRUPTED (@uninterrupted) August 1, 2020

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وسبق لكيريوس البالغ 25 عاما والمصنف 40 عالميا، أن انتقد العديد من اللاعبين لمشاركتهم في دورات استعراضية خلال الفترة الماضية، في ظل توقف المنافسات الاحترافية منذ مارس بسبب تفشي الفيروس.

وطالت الانتقادات على وجه الخصوص المشاركين في دورة "أدريا تور" التي نظمها المصنف أول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش في دول البلقان بحضور آلاف المشجعين ومن دون احترام صارم للشروط الصحية أو التباعد الاجتماعي، وسجلت خلالها إصابة 4 لاعبين بالفيروس، يتقدمهم دجوكوفيتش والبلغاري غريغور ديميتروف.

كما انتقد قرار منظمي البطولة الأمريكية، المضي قدما في إقامتها، رغم الظروف الصحية الراهنة.

وفي الشريط المنشور الأحد، خفف كيريوس من حدة انتقاده للمنظمين، مقرا بالحاجة إلى مواصلة العديد من الأشخاص، مثل العاملين في المطاعم وخدمات التنظيف وغيرها، العمل من أجل نيل الرواتب، لكنه دعا اللاعبين إلى ضرورة احترام الاجراءات الصحية والوقائية لعدم المخاطرة بالتقاط العدوى أو نقلها.

وبات اللاعب المثير للجدل، ثاني ممثل لبلاده يغيب عن البطولة المقررة في نيويورك بين 31 أغسطس و13 سبتمبر خلف أبواب موصدة بسبب "كوفيد-19، بعد مواطنته المصنفة أولى عالميا آشلي بارتي.

المصدر: "أ ف ب"