تقارير.. برشلونة يتوصل لاتفاق من أجل ضم مهاجم بيراميدز المصري

كشف الصحفي الإسباني دافيد فالديرنياس عن مفاجأة من العيار الثقيل، باتفاق بين نادي برشلونة وبيراميدز المصري، لضم أحد لاعبيه في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وأوضح الصحفي الإسباني عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن البرازيلي لوكاس ريبامار لاعب بيراميدز والمعار لنادي فاسكو دا غاما، سينضم للنادي الكتالوني في الموسم المقبل.

وكتب فالديرنياس: "ريبامار! لاعب فاسكو دا غاما قريب للغاية من التوقيع لمدة 4 مواسم بعد اتفاق برشلونة مع بيراميدز".

وأضاف" :سيبقى ريبامار عاما آخر في البرازيل قبل وصوله إلى أوروبا على النحو المتفق عليه بين برشلونة وبيراميدز".

Bem indo Ribamar! El jugador de @VascodaGama muy cerca de fichar por 4 temporadas tras el acuerdo del FC Barcelona con el @pyramidsfc

Ribamar estará un año más en el fútbol brasileño antes de llegar a Europa según lo acordado entre FC Barcelona y Pyramids. pic.twitter.com/GRr2Edyq8T — David Valdearenas (@DavidValdearen1) August 1, 2020

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وانضم ريبامار البالغ 23 عاما إلى برشلونة، في أغسطس 2018 قادما من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، مقابل 4 ملايين يورو، وبعد ذلك، تمت إعارته لـ أوحد السعودي، ثم أعير لـ فاسكو، وتنتهي إعارته مع النادي البرازيلي في 31 ديسمبر المقبل.

يذكر أن ريبامار لم يلعب مع بيراميدز سوى في 3 مباريات، وسجل هدفين وصنع هدفا.

المصدر: "تويتر"