شاهد أفضل هدف في الدوري الروسي الممتاز الموسم الفائت (فيديو)

أحرز الصربي دجورجي ديسبوتوفيتش البالغ 28 عاما جائزة أفضل هدف في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم موسم 2019-2020، حسب ما أعلنت رابطة الدوري اليوم السبت.

وسجل ديسبوتوفيتش هدفه من مقصية رائعة في الجولة الرابعة من عمر الدوري في شباك نادي أخمات.

Бисиклета Джордже Деспотовича в ворота «Ахмата» стала лучшим голом сезона 2019/20! 🔥



Лучший гол сезона выбран голосованием представителей РПЛ и экспертов МАТЧ ПРЕМЬЕР 📊#ТинькоффРПЛ#ГероиСезонаpic.twitter.com/LZfqaDBYc9 — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 1, 2020

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وكان ديسبوتوفيتش يلعب حينها في صفوف أورينبورغ الذي تذيل ترتيب الدوري وودع دوري الأضواء.

ويلعب النجم الصربي حاليا في صفوف روبين قازان الذي أنهى الدوري في المركز العاشر على جدول الترتيب.

المصدر: RT