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دزيوبا أفضل لاعب في الدوري الروسي الممتاز 2019-2020

الرياضة

دزيوبا أفضل لاعب في الدوري الروسي الممتاز 2019-2020
AFP Dimitar DILKOFF
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أعلنت رابطة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، عن اختيار المهاجم أرتيوم دزيوبا، قائد نادي زينيت بطل الدوري أفضل لاعب في المسابقة لموسم 2019- 2020.

وتم اختيار دزيوبا البالغ 28 عاما كأفضل لاعب بعد تصويت شارك فيه قادة ومدربو فرق الدوري الكروي الممتاز، وخمسة خبراء من قناة "ماتش" الروسية، و7 ممثليين عن وسائل الإعلام، بالإضافة لمدرب المنتخب الروسي لكرة القدم ستانيسلاف تشيرتشيسوف.

وتألق دزيوبا هذا الموسم وقاد فريقه للتتويج بالثناية (الدوري والكأس) بتسجيله 19 هدفا، بواقع 17 في الدوري وهدفين في الكأس.

وتقاسم دزيوبا صدارة الهدافين مع زميله الإيراني سردار أزمون الذي سجل 17 هدفا أيضا، ولكن النجم الإيراني حصد جائزة الهداف متفوقا بفارق الأهداف المسجلة من ركلات الجزاء لتسجيله هدفا واحدا من ركلة جزاء، بينما سجل دزيوبا 7 أهداف من ركلات جزاء.

ودزيوبا هو صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في الموسم المنصرم بواقع 13 تمريرة حاسمة.

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كما حظي نادي زينيت بجائزة أخرى، وهي جائزة أفضل مدرب التي أحرزها مديره الفني سيرغي سيماك.

المصدر: RT

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