أفضل حكم في الدوري الروسي الممتاز في الموسم المنصرم (صورة)

أعلنت رابطة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، عن اختيار الحكم فلاديسلاف بيزبورودوف البالغ 47 عاما أفضل حكم في المسابقة لموسم 2019- 2020.

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وتم اختيار بيزبورودوف كأفضل حكم بعد تصويت شارك فيه كافة فرق الدوري الكروي الممتاز.

ويحكّم بيزبورودوف في الدوري الممتاز منذ عام 2007، وأدار الموسم المنصرم 18 مباراة، وفي خمس مباريات أخرى عين كحكم رابع وضمن فريق تقنية الحكم المساعد VAR.

ويأتي بيزبورودوف في المركز الثالث بقائمة الحكام الأكثر تحكيما ضمن الدوري الروسي بواقع 224 مباراة، ويحتل المركز الأول أليكسي نيقولاييف بواقع 226 مباراة، ويأتي ثانيا يوري باسكاكوف بإدارته لـ225 مباراة.

يذكر أن زينيت أحرز لقب بطل الدوري الروسي الممتاز موسم 2019-2020، ليتوج للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه.

المصدر: تاس