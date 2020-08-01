يونغ بويز بطلا للدوري السويسري للمرة الثالثة على التوالي (فيديو وصور)

أحرز نادي يونغ بويز لقب الدوري السويسري لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، بفوزه على مضيفه سيون بهدف دون رد ضمن المرحلة الـ35 قبل الأخيرة من عمر المسابقة.

ويدين يونغ بويز بالفضل في الفوز للاعبه اللوكسمبورغي كريستوفر مارتينز الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ14.

ورفع يونغ بويز رصيده إلى 73 نقطة بفارق خمس نقاط عن ملاحقه سانت غالن، محرزا اللقب الرابع عشر في تاريخه.

ويتصدر غراسشوبر الذي يلعب حاليا في الدرجة الثانية السجل الذهبي للدوري السويسري برصيد 27 لقبا، أمام بازل (20 لقبا) وسيرفيت (17 لقبا) فيما يأتي يونغ بويز رابعا.

واحتفل الآلاف من مشجعي يونغ بويز حتى ساعات الصباح الأولى، باللقب في العاصمة بيرن، حيث تعرض شخص لإصابات بالغة بسبب الألعاب النارية.

Feuriger Empfang der Young Boys bei der Ankunft im Wankdorf. #Bscybpic.twitter.com/6rvvVGfX9i — Zum Runden Leder (@zumrundenleder) August 1, 2020

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وسيحتفل الفريق باللقب على أرضه في المباراة الأخيرة من الموسم، عندما يستضيف الوصيف سانت غالن الاثنين المقبل.

وسيشارك يونغ بويز بحصوله على اللقب في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويضم الدوري السويسري 10 أندية تخوض 36 جولة، بمعدل مباراتي ذهاب ومباراتي إياب لكل الفرق.

المصدر: أ ف ب