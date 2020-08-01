بوتاس يتقدم على هاميلتون في التجارب الحرة الأخيرة لسباق بريطانيا للفورمولا واحد

تفوق الفنلندي فالتيري بوتاس على زميله البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات خلال سيطرة مرسيدس على أول مركزين في التجارب الحرة الأخيرة بجائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1.

وسجل بوتاس، الذي يتأخر بفارق خمس نقاط خلف هاميلتون في الترتيب العام لبطولة العالم للسيارات فورمولا 1، أسرع زمن خلال دقيقة واحدة و25.873 ثانية في حلبة خالية من الجماهير لأول مرة في تاريخ البطولة بسبب جائحة فيروس كورونا.

CLASSIFICATION: END OF FP3



That's it for the practice sessions at Silverstone



Next stop = qualifying in two hours' time!#BritishGP 🇬🇧 #F1pic.twitter.com/5cuN5rMdlV — Formula 1 (@F1) August 1, 2020

وتأخر هاميلتون، الطامح لرقم قياسي بالفوز سبع مرات على أرضه غدا الأحد، بفارق 0.138 ثانية بعد أن زادت الرياح من صعوبة التجارب.

Report and highlights from the final practice session at Silverstone, as the drivers prepare for qualifying ⬇️#BritishGP 🇬🇧 #F1https://t.co/71DKrWyoej — Formula 1 (@F1) August 1, 2020

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وسباق بريطانيا هو المرحلة الرابعة من بطولة العالم هذا الموسم بعد إقامة السباقين الافتتاحيين في النمسا والمرحلة الثالثة في هنغاريا.

وكان من المقرر أن تنطلق بطولة العالم لسباقات الفئة الأولى بجائزة أستراليا الكبرى منتصف مارس الماضي لكن وباء "كوفيد-19" أدى الى إلغائها، إضافة إلى عدد من السباقات الأخرى هي موناكو وفرنسا وهولندا وسنغافورة واليابان وأذربيجان.

المصدر: وكالات