بعد تأكيد غياب رونالدو.. إيموبيلي يضمن التتويج بلقب هداف الدوري الإيطالي والحذاء الذهبي الأوروبي

ضمن شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو الإيطالي، تتويجه بلقب هداف "الكالتشيو" بعد استبعاد منافسه الوحيد، البرتغالي كريستسانو رونالدو عن قائمة فريقه المشاركة أمام روما.

ويتصدر إيموبيلي قائمة الهدافين برصيد 35 هدفا، وبفارق 4 أهداف عن مطارده رونالدو صاحب الـ31 هدفا.

وتختتم اليوم وغدا منافسات الدوري الإيطالي "الكالتشيو" موسم 2019- 2020، حيث تلعب مباريات الجولة الـ38 الأخيرة من المسابقة.

ويستضيف اليوم السبت، يوفنتوس "بطل المسابقة" ضيفه روما، فيما يحل لاتسيو (الرابع) ضيفا على نابولي.

وتأكد غياب رونالدو عن مباراة فريقه بعد أن أعلن ماوريسيو ساري مدرب "السيدة العجوز" قائمة فريقه التي ستواجه "ذئاب روما"، وخلت القائمة من اسم النجم البرتغالي رونالدو.

وذكرت العديد من التقارير أن ساري فضل إراحة رونالدو ليكون في أتم الجاهزية لمواجة ليون الفرنسي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في الـ7 من أغسطس الجاري.

Cristiano Ronaldo has been left out of Juve's final league game of the season.



It means Ciro Immobile will win the Serie A top scorer for the third time, and European Golden Shoe for the first time in his career. pic.twitter.com/gZ85pKrkU1 — B/R Football (@brfootball) August 1, 2020

وبغياب رونالدو اليوم، ضمن شيرو إيموبيلي البالغ 30 عاما لقب هداف الدوري الإيطالي الموسم الجاري للمرة الثالثة في مسيرته، كما ضمن تتويجه لأول مرة بجائزة الحذاء الذهبي التي تقدم لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية والتي توج بها في المواسم الثلاثة الماضية الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

1️⃣ Ciro Immobile | 35 goals

2️⃣ Cristiano Ronaldo | 31 goals



Ronaldo will not play in Juventus' final league match of the season...



Immobile is set to be crowned Serie A top scorer for 2019-20 👑 pic.twitter.com/TawtVfnEVL — Goal (@goal) August 1, 2020

المصدر: RT