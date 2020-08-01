بالفيديو.. مقاتل إماراتي يخسر النزال بمواجهة مع الحكم

خسر المقاتل الإماراتي أحمد الدرمكي أمام الأوزبكستاني بوجدان كيرلينكو بقرار الحكم رغم إنهائه النزال باستسلام المنافس في بطولة "محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة في أبوظبي.

ورفض الدرمكي الذي يقاتل بوزن الريشة، الاستجابة لقرار الحكم لفك ارتباط منافسه من عملية الخنق.

ما اضطر الحكم للتدخل وفك ذراعي الدرمكي بالقوة عن عنق كيرلينكو الذي بدا فاقدا للوعي بسبب عدم قدرته على التنفس.

لكن المقاتل الإماراتي لم يعجبه ذلك، ودفع الحكم مرتين في صدره وأمسكه من ياقة قميصه.

لم يفعل الحكم بشكل ظاهري أي شيء، لكنه قال ببساطة شيئا هدد به الدرمكي، ونتيجة لذلك أفلت المقاتل الحكم وقفز على القفص للاحتفال بالفوز.

Ahmad Al Darmaki was just DQ'd after he refused to release an RNC against Bogdan Kirilenko. Things got physical between him and ref Marc Goddard.#UAEWarriors12pic.twitter.com/XF1azA1Jzs — caposa (@Grabaka_Hitman) July 31, 2020

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استبعد الحكام المقاتل أحمد الدرمكي، بسبب سوء السلوك الرياضي، في النسخة الـ 12 من البطولة التي أقيمت منافساتها أمس الجمعة على صالة "جوجيتسو أرينا" في مدينة زايد الرياضية.

وكانت هذه هزيمة فنية للدرمكي في نزاله الثامن بالفنون القتالية المختلطة MMA، ليصبح في رصيده 6 انتصارات مقابل هزيمتين.

المصدر: eurosport.ru