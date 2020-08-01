بعد اختبارات كورونا الإيجابية الكاذبة.. كلوج يتصدر الدوري الروماني

عاد كلوج إلى صدارة الدوري الروماني لكرة القدم بفوزه 2-0 على مستضيفه ستيوا بوخارست الجمعة بعد الكشف عن نتائج اختبارات كاذبة لأكثر من 20 حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوف النادي.

وسمح لكلوج حامل اللقب بخوض آخر مباراتين بعد أن أظهرت عملية إعادة الاختبارات أن 23 شخصا في النادي أعلن في بادئ الأمر عن إصابتهم بفيروس كورونا لم يلتقطوا العدوى بالفعل.

وقال كلوج إنه سيطلب تعويضا ماليا من المختبر الذي أجرى الاختبارات، مضيفا أن هذا الأمر أضر بالنادي ماليا ومعنويا.

Corona-cringe



CFR Cluj football team doing their weekly tests at the biggest private clinic in the country = 10 infections.

Redoing the tests at the same clinic = 16 infections.

Redoing the tests twice at other clinics = 0 and 0 cases.



Seems this is a bingo game. pic.twitter.com/Aw3W5v8VH9 — Lûrûrz (@Lurker157724598) July 28, 2020

ويتصدر كلوج الترتيب برصيد 46 نقطة وتتبقى له مباراة واحدة بينما يحتل يونيفرسيتاتيا كرايوفا المركز الثاني برصيد 44 نقطة وتتبقى له مباراتان.

وسيلتقي الفريقان يوم الاثنين في كرايوفا لكن مباراة يونيفرسيتاتيا الأخرى مع مستضيفه أسترا صاحب المركز الثالث تأجلت للمرة الثانية الجمعة بعد ظهور العديد من حالات الإصابة الجديدة بالعدوى في صفوف أصحاب الضيافة.

ولم يتضح حتى الآن كيف سينهي الدوري الروماني المسابقة بحلول الثالث من أغسطس وهو الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي (اليويفا) للاتحادات الوطنية للاعلان عن الفرق التي ستمثلها في دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

المصدر: "رويترز"