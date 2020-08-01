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بعد اختبارات كورونا الإيجابية الكاذبة.. كلوج يتصدر الدوري الروماني

الرياضة

بعد اختبارات كورونا الإيجابية الكاذبة.. كلوج يتصدر الدوري الروماني
Reuters MARCELO DEL POZO
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عاد كلوج إلى صدارة الدوري الروماني لكرة القدم بفوزه 2-0 على مستضيفه ستيوا بوخارست الجمعة بعد الكشف عن نتائج اختبارات كاذبة لأكثر من 20 حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوف النادي.

وسمح لكلوج حامل اللقب بخوض آخر مباراتين بعد أن أظهرت عملية إعادة الاختبارات أن 23 شخصا في النادي أعلن في بادئ الأمر عن إصابتهم بفيروس كورونا لم يلتقطوا العدوى بالفعل.

وقال كلوج إنه سيطلب تعويضا ماليا من المختبر الذي أجرى الاختبارات، مضيفا أن هذا الأمر أضر بالنادي ماليا ومعنويا.

ويتصدر كلوج الترتيب برصيد 46 نقطة وتتبقى له مباراة واحدة بينما يحتل يونيفرسيتاتيا كرايوفا المركز الثاني برصيد 44 نقطة وتتبقى له مباراتان.

وسيلتقي الفريقان يوم الاثنين في كرايوفا لكن مباراة يونيفرسيتاتيا الأخرى مع مستضيفه أسترا صاحب المركز الثالث تأجلت للمرة الثانية الجمعة بعد ظهور العديد من حالات الإصابة الجديدة بالعدوى في صفوف أصحاب الضيافة.

ولم يتضح حتى الآن كيف سينهي الدوري الروماني المسابقة بحلول الثالث من أغسطس وهو الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي (اليويفا) للاتحادات الوطنية للاعلان عن الفرق التي ستمثلها في دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

المصدر: "رويترز"

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