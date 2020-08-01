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حملة "الأولى دورينا" لاستئناف الدوري السعودي (فيديو)

الرياضة

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أطلقت رابطة الدوري السعودي حملة "الأولى دورينا" بمناسبة استئناف مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين ابتداء من الرابع من أغسطس.

وتأتي هذه الخطوة مع العودة التدريجية للنشاط الكروي داخل المملكة بعد توقف دام قرابة الأربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، إذ يتبقى 10 جولات على نهاية الدوري السعودي. 

وستلعب مباريات الجولة الـ29، على مدار 3 أيام ابتداء من يوم الخميس السادس من أغسطس الذي سيشهد 6 مواجهات تجمع النهضة والعين، والنجوم والبكيرية، ونجران والطائي، والباطن والشعلة، والجبلين والكوكب، والأنصار والمجزل.

وتقام يوم الجمعة 7 أغسطس مواجهتان بين التقدم والثقبة، وجدة والجيل، على أن تختتم منافسات الجولة السبت المقبل 8 أغسطس بمباراتي الخليج وحطين، والقادسية وأحد.

ويتصدر العين قائمة ترتيب فرق الدوري برصيد 56 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن فريق الباطن الوصيف، فيما يتخلف البكيرية عن الباطن في المركز الثالث بفارق 3 نقاط أيضا، برصيد 50 نقطة، وبفارق الأهداف عن فريق أحد الذي يتساوى معه في الرصيد النقطي.

المصدر: sabq

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