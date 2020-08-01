بالصور.. ليفربول يكشف النقاب عن قميصه الجديد

كشف نادي ليفربول الإنجليزي عبر موقعه الرسمي، السبت، عن تصميم قميصه الجديد في الموسم المقبل 2020- 2021.

وجاء القميص الأساسي للريدز، باللون الأحمر الخالص مع وجود خطوط باللونين الأبيض والسماوي.

THE. WAIT. IS. OVER. 🙌



Our new 2020/21 @NikeFootball home kit 🔴 #TellUsNever — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) August 1, 2020

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وكان ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب، قد حسم لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" لصالحه، قبل 7 جولات من نهاية الدوري، عقب فوزه على كريستال بالاس برباعية نظيفة، وسقوط منافسه المباشر ووصيفه مانشستر سيتي أمام تشيلسي تحديدا بهدف مقابل هدفين.

ليختتم "الريدز" موسمه بطريقة استثنائية، ويحتفل بجدارة واستحقاق، باللقب الذي طال انتظاره 30 عاما.

المصدر: liverpoolfc