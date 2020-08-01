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شاهد.. المغربي سيراج منير يفوز على خصمه البرازيلي في "محاربي الإمارات"

الرياضة

شاهد.. المغربي سيراج منير يفوز على خصمه البرازيلي في
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فاز المقاتل المغربي في الفنون القتالية المختلطة أنس سيراج منير على البرازيلي لياندرو مارتينز أوليفرا الجمعة، وذلك ضمن نزالات بطولة "محاربي الإمارات" في دورتها الـ 12 بأبوظبي.

وحسم المغربي البالغ 34 عاما المواجهة أمام منافسه في فئة الوزن الخفيف بالضربة القاضية خلال الدقائق الأولى من الجولة الأولى.

 وسبق لمنير المحترف في دبي أن حاز عدة ألقاب في رياضتي الكيك بوكسينغ والجوجيتسو البرازيلي خاصة في بريطانيا والبرازيل.

ويشارك في بطولة "محاربي الإمارات" 20 مقاتلا من 18 دولة حول العالم، وتقام النزالات بقاعة "جوجيتسو أرينا" في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بدون جمهور بسبب الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

المصدر: "وسائل إعلام مغربية"

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