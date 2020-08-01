أنباء عن تدهور مفاجئ في صحة تركي آل الشيخ

وصل صباح اليوم تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، ومالك نادي ألميريا الاسباني، إلى ولاية نيويورك بأمريكا بعد تعرضه لتدهور مفاجئ في صحته، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية.

وقال صحيفة "اليوم السابع المصرية إن آل الشيخ سافر إلى نيويورك لمتابعة حالته الصحية مع الطاقم الطبي الذي كان يشرف على حالته أثناء إجرائه العمليات الجراحية في فبراير الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية سافر عدة مرات إلى نيويورك في رحلات علاج طويلة خلال السنتين الأخيرتين، خضع خلالها لعمليات جراحية متعددة.

المصدر: "اليوم السابع"