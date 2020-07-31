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باريس سان جيرمان يتوج بكأس الرابطة الفرنسية على حساب ليون بركلات الترجيح (فيديو وصور)

الرياضة

باريس سان جيرمان يتوج بكأس الرابطة الفرنسية على حساب ليون بركلات الترجيح (فيديو وصور)
Reuters
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توج باريس سان جيرمان بلقب بطل النسخة الأخيرة من كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم، بعد تغلبه في النهائي على ليون بركلات الترجيح 6-5 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتوج العملاق الباريسي باللقب للمرة التاسعة في تاريخه (رقم قياسي)، بفضل نجاحه في تسجيل جميع الركلات الست التي سددها لاعبوه.

وتمكن آنخيل دي ماريا وفيراتي وباريديس وأندير هيريرا ونيمار وسارابيا من التسجيل لسان جيرمان، فيما سجل لفريق ليون كل من أندرسون وتوكو إيكامبي وكاكيريت ومينديس وعوار، وأضاع برتراند تراوري الركلة الأخيرة التي تصدى لها كيلور نافاس حارس الفريق الباريسي.

وبهذا التتويج، جمع سان جيرمان الثلاثية المحلية للموسم الجاري، بعد أن سبق له التتويج بمسابقتي الدوري والكأس.

وكان ليون يحتاج للتتويج بالكأس ليشارك في مسابقة الدوري الأوروبي، وتحاشي الغياب عن المسابقات القارية للمرة الأولى منذ عام 1997.

وهذه هي النسخة الأخيرة من البطولة التي قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلغاءها لتخفيف ضغط المباريات على الأندية المحلية.

المصدر: وكالات

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