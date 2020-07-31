باريس سان جيرمان يتوج بكأس الرابطة الفرنسية على حساب ليون بركلات الترجيح (فيديو وصور)
توج باريس سان جيرمان بلقب بطل النسخة الأخيرة من كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم، بعد تغلبه في النهائي على ليون بركلات الترجيح 6-5 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
وتوج العملاق الباريسي باللقب للمرة التاسعة في تاريخه (رقم قياسي)، بفضل نجاحه في تسجيل جميع الركلات الست التي سددها لاعبوه.
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/KCWmwPtrKx— Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 31, 2020
وتمكن آنخيل دي ماريا وفيراتي وباريديس وأندير هيريرا ونيمار وسارابيا من التسجيل لسان جيرمان، فيما سجل لفريق ليون كل من أندرسون وتوكو إيكامبي وكاكيريت ومينديس وعوار، وأضاع برتراند تراوري الركلة الأخيرة التي تصدى لها كيلور نافاس حارس الفريق الباريسي.
Навас потащил сложный пенальти, а «ПСЖ» забрал трофей 🔥— Матч ТВ (@MatchTV) July 31, 2020
Здесь – решающие моменты финала и эмоции парижан 🤩https://t.co/BuJc7h5SAIpic.twitter.com/1zkLsg2PbG
A beautiful story in 3⃣ pictures@NavasKeylor 😍👏#PSGOLpic.twitter.com/gD0LaHgRlR— Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 31, 2020
وبهذا التتويج، جمع سان جيرمان الثلاثية المحلية للموسم الجاري، بعد أن سبق له التتويج بمسابقتي الدوري والكأس.
حيّووووا الأبطاااااال!!! 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/y5ZFFT2S2u— نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 31, 2020
وكان ليون يحتاج للتتويج بالكأس ليشارك في مسابقة الدوري الأوروبي، وتحاشي الغياب عن المسابقات القارية للمرة الأولى منذ عام 1997.
وهذه هي النسخة الأخيرة من البطولة التي قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلغاءها لتخفيف ضغط المباريات على الأندية المحلية.
المصدر: وكالات