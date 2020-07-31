ملعب طوكيو الأولمبي يستضيف دورة ألعاب قوى في أغسطس المقبل
أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الجمعة، أن ملعب طوكيو الأولمبي الجديد سيستضيف أول حدث في مسابقات المضمار في الـ23 من أغسطس المقبل.
وكان من المقرر أن يستضيف الملعب العديد من فعاليات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس من العام الحالي، لكن الأزمة الصحية التي أحدثها تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، أدى إلى تأجيل الحدث العالمي إلى العام المقبل.
وقال الاتحاد الدولي لأم الألعاب في بيان له: "نظرا للقيود المفروضة على السفر التي تواجهها اليابان حاليا، فإن الحدث سيكون إلى حد كبير مسابقة وطنية، بينما قد يشارك أيضا عدد قليل من الرياضيين الكينيين والإثيوبيين الذين يلعبون في الأندية اليابانية المحترفة".
.@KiryuYoshihide and @Yuki_Koike_ headline 100m field at @ContiTourGold's Tokyo @goldengrandprix.— World Athletics (@WorldAthletics) July 31, 2020
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وأشار البيان إلى أن 10 من بين أسرع العدائين اليابانيين سيشاركون في سباق 100 متر.
وسيتضمن الحدث 9 مسابقات للرجال ومثلها للسيدات.
وتم افتتاح الملعب في الأول من يناير في نهائي مسابقة كأس اليابان لكرة القدم حينما فاز فيسيل كوبي على كاشيما بهدفين نظيفين.
المصدر: أ ف ب