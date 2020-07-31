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رابطة الهوكي القارية تعتذر على تسجيل بعض اللاعبين في عداد الأموات وهم على قيد الحياة

الرياضة

رابطة الهوكي القارية تعتذر على تسجيل بعض اللاعبين في عداد الأموات وهم على قيد الحياة
Sputnik Григорий Сысоев
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نشرت رابطة الهوكي القارية KHL اعتذارا رسميا اليوم الجمعة، بعد ظهور تواريخ وفاة في الأول من يناير عام 2001 للعديد من لاعبيها الأحياء في قاعدة بيانات الدوري، قبل أن تصحح الخطأ لاحقا.

وأوضحت الرابطة في رسالة الاعتذار أن السبب وراء الخطأ يعود لفشل تقني أثناء عملية تحديث قاعدة البيانات في الموقع.

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يذكر أن موسم دوري الهوكي القاري الفائت انتهى قبل موعده بسبب فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد في الـ2 من سبتمبر المقبل. 

وتأسست رابطة الهوكي القارية KHL في عام 2008، وتضم حاليا 23 فريقا من 6 دول، هي روسيا وبيلاروس والصين وفنلندا ولاتفيا وكازاخستان.

المصدر: لينتا رو

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