إيقاف العداء المغربي المحجوب دازا لمخالفته لوائح المنشطات

أعلنت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الجمعة إيقاف العداء المغربي المحجوب دازا الفائز بسباقي ماراثون براغ وفوكوكا عام 2019، لمدة 4 سنوات لعيوب بجوازه البيولوجي.

The @WorldAthletics Disciplinary Tribunal has banned long-distance runner El Mahjoub Dazza of Morocco for four years with effect from 10 January 2020 for an Athlete Biological Passport violation under the World Athletics Anti-Doping Rules.

👁️ ➡️https://t.co/cBkQOqSHT4#AIUNewspic.twitter.com/LE22J15LQf — Athletics Integrity Unit (@aiu_athletics) July 31, 2020

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وخضع العداء البالغ من العمر 29 عاما لاختبار منشطات عشية فوزه في براغ التشيكية في التاسع من مايو 2019، وأجريت له سبعة اختبارات أخرى حتى الرابع من نوفمبر الماضي، أي قبل نحو شهر من فوزه في ماراثون مدينة فوكوكا اليابانية في الأول من ديسمبر.

وخلصت المحكمة التأديبية في الاتحاد الدولي لألعاب القوى في حكمها إلى أنه "من الواضح من التسلسل الزمني للأحداث أن الاختلافات في القيم المسجلة على الجواز البيولوجي للرياضي هي جزء من سيناريو المنشطات".

وخلص فريق الخبراء الذي درس الجواز إلى أن "احتمال أن تكون العيوب الموصوفة عائدة إلى تلاعب بالدم، وتحديدا الزيادة الاصطناعية في كتلة خلايا الدم الحمراء في ربيع 2019، مرتفع جدا".

ويبدأ سريان إيقاف دازا لمدة أربع سنوات اعتبارا من 10 يناير 2020، أي منذ إعلان إيقافه المؤقت من قبل وحدة النزاهة.

ويحق لدازا الاستئناف خلال 30 يوما أمام محكمة التحكيم الرياضية "كاس".

المصدر: وكالات