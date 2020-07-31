بوتين يوقع حزمة من القوانين الهادفة إلى تطوير رياضات الهواة في روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة العديد من القوانين الفدرالية التي تهدف إلى تطوير رياضات الهواة في البلاد.

Путин подписал законы о любительском спорте в Россииhttps://t.co/7kXFp0NIEZpic.twitter.com/PFBVbic8Iv — РИА Новости Спорт (@rsportru) July 31, 2020

وركزت القوانين التي وقعها بوتين على التعريف بشكل واضح بمصطلحات تتعلق برياضات الهواة وتنمية التربية البدنية للهواة بشكل عام في البلاد.

وتساهم هذه القوانين في تطوير التربية البدنية وممارسة الرياضة في مؤسسات الدولة بشكل عام سواء أكانت وزارات أو هيئات على المستويين الفيدرالي والمحلي، على أن توافق وزارة الرياضة الروسية على اللوائح المتعلقة بممارسة الرياضة والتربية البدنية بالنسبة لموظفي هذه المؤسسات.

وأحد القوانين التي وقع عليها بوتين يشرح معنى مفهومي "رياضة الشركات" و"رياضة الهواة" ويؤكد على أن مؤسسات الدولة أصبحت ملزمة بإقامة مسابقات في الرياضات الفردية والجماعية للهواة.

إضافة إلى ذلك، شملت القوانين نقاطا حول تطوير الرياضة المدرسية وتحسين نظام تدريب الكوادر الاحتياطية الرياضية.

هذا وقد سمحت القوانين الجديدة للمؤسسات التي تنظم التدريبات والمنافسات الرياضية للهواة على سبيل المثال باستخدام كلمات كـ"أولمبي" و"بارالمبي"، إذا لم تمنع قوانين فيدرالية أخرى هذا الاستخدام.

المصدر: rsport.ria.ru