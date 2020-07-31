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تعديل جديد في نظام الدوري الفرنسي لكرة القدم

الرياضة

تعديل جديد في نظام الدوري الفرنسي لكرة القدم
AFP
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اعتمدت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة، قرارات جديدة للبطولة في الموسم المقبل 2020-2021.

وقالت الرابطة في بيان رسمي: "خلال اجتماع بتاريخ 31 يوليو 2020، قرر مجلس إدارة الرابطة عقد جمعية عمومية في 10 سبتمبر، وفقا للنظام الأساسي ولمذكرة التفاهم بين أندية الدرجة الأولى والثانية".

وأضاف البيان: "بعد التشاور مع الأندية ووفقا لأحكام IFAB (مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وهو الجهة المسؤولة عن قوانين كرة القدم) قررت الرابطة اعتماد القواعد التالية للموسم المقبل: منح الفرق حق إجراء 5 استبدالات خلال المباراة بحد أقصى، بالإضافة إلى تسجيل 20 لاعبا في قائمة المباريات بالدرجة الأولى".

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وأتم البيان: "منح الفرق حق إجراء 5 استبدالات خلال المباراة بحد أقصى، بالإضافة إلى تسجيل 18 لاعبا في قائمة المباريات بالدرجة الثانية".

المصدر: وكالات

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